До этого момента лидером рэперов был Джей-Зи, который оказался на первом месте благодаря контракту с брендом Adidas. По последним сведениям, Шон Картер под псевдонимом Джей-Зи сдвинулся на вторую строчку рейтинга, с 81 млн. долларов. Третье место занял Дрейк, заработав 75 миллионов долларов.

В десятку лучших также попали Дидди, Трэвис Скотт, Эминем, DJ Khaled, Кендрик Ламар, Migos, Дональд Гловер.