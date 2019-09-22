22.09.2019, 12:08
Издание Forbes рассказало сколько получают популярные рэперы
ИА «Ореанда-Новости» Самым богатым и популярным исполнителем песен в жанре хип-хоп за весь 2019 год оказался Канье Уэст, муж эпатажной модели Ким Кардошьян. Стоит отметить, что это первое большое достижение Канье.
До этого момента лидером рэперов был Джей-Зи, который оказался на первом месте благодаря контракту с брендом Adidas. По последним сведениям, Шон Картер под псевдонимом Джей-Зи сдвинулся на вторую строчку рейтинга, с 81 млн. долларов. Третье место занял Дрейк, заработав 75 миллионов долларов.
В десятку лучших также попали Дидди, Трэвис Скотт, Эминем, DJ Khaled, Кендрик Ламар, Migos, Дональд Гловер.
Источник: «Ореанда-Новости»
Комментарии