ИА «Ореанда-Новости». Редактор «Литовского курьера» объяснил, почему русскоязычные СМИ в Литве быстро разоряются.

Издатель и главный редактор еженедельника «Литовский курьер» Валерий Третьяков рассказал, почему бизнес в Литве избегает сотрудничества с русскоязычными СМИ. Дело в риторике властей. Бизнесмены отказываются даже размещать в изданиях рекламу, так как считают русскую прессу "рукой Москвы".

Третьяков отметил, что на данный момент в стране существуют всего четыре русскоязычных еженедельника. Всё потому, что в Литве резко изменилась ситуация с приходом нового президента. Вырос градус русофобии, что повлияло на размер тиражей и выручку.

Как считает издатель, русскоязычная пресса в Литве доживает свои последние дни. Издания уже близки к закрытию, подытожил Третьяков.