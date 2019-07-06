ИА «Ореанда-Новости» Разработчик проекта судна и глава компании-изготовителя Дмитрий Сребный заявил, что перевернувшийся в Чёрном море прогулочный катамаран был перегружен. Кроме того, он указал на то, что срок эксплуатации судна истёк несколько лет назад.

Катер был построен в 2008 году, срок гарантии составлял 6 лет, и затем судно следовало списать и утилизировать. Вместимость катамарана составляла 12 человек вместе с членами экипажа.

В 2011 году первый владелец судна продал его. На нём оборудовали вторую палубу и убрали водонепроницаемые переборки. «На судно длиной 10,7 метра и шириной 3,7 метра можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза – более 40 человек на борту – это критично, перебор», – заявил Сребный.