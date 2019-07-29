ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху доложил о серии испытаний израильского противоракетного комплекса Hetz-3.

Секретные испытания были проведены на Аляске совместно с Агентством США по противоракетной обороне. Во время теста было сделано несколько видео. На одном из них показан сам запуск, на другом - запуск и поражение цели с последующей реакцией израильских чиновников. В частности, премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

Система Hetz-3 сумела перехватить баллистические ракеты путём кинетического перехвата (удара, чтобы убить). Такой подход подразумевает прямое попадание противоракет в заданную цель. Сообщается, что перехват ракеты осуществлялся на высотах и ​​скоростях, о которых Израиль даже не думал раньше.

В январе этого года Израиль испытал эту систему противоракетной обороны на своей территории, успешно поражая баллистическую цель вне атмосферы.