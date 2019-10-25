ИА "Ореанда-Новости" Израиль стал одной из самых дорогих для посещения туристами стран. Такую информацию сообщило одно из немецких туристических агентств OMIO. Стоит также отметить, что Израиль является одной из самых конкурентоспособной в туристическом плане страной.

Израиль занял третье место в рейтинге самых дорогих государств и городов мира для туристов. Первые два места заняли Гонконг и Лондон. Для определения дороговизны города или страны эксперты подсчитали стоимость основных туристических потребностей. В этот список вошла также стоимость одной пинты пенного напитка. Согласно сведениям, предоставленным немецким турагентством, в Израиле одна пинта пива стоит приблизительно девять с половиной долларов. В то время как в Нью-Йорке этот же объём пива будет стоить на один доллар меньше. Здесь стоит понимать, что речь идёт о ресторанах или гостиницах, так как купить бутылку пива в обычном израильском продуктовом магазине можно за довольно низкую цену.

Туристическое направление в Израиле развивается довольно активно. За первое полугодие текущего года эту страну посетило около трёх миллионов трёхсот тысяч туристов. В прошлом году этот показатель был на тринадцать процентов меньше. Наиболее популярным городом в Израиле у европейских туристов стал курорт, расположенный на побережье Красного моря, - город Эйлат. Туристам нравится, что в этом месте традиционный пляжный отдых можно совместить со знакомством с местными достопримечательностями.

Стоит также отметить, что Израиль не собирается останавливаться на достигнутом – по данным министерства туризма, в Израиль планируется привлечь до конца текущего года пять миллионов туристов.