ИА «Ореанда-Новости» . Военные в субботу, 15 февраля, засекли две ракеты, которые были запущены по Израилю с территории на берегу Средиземного моря. Об этом сообщает издание «РИА Новости» с ссылкой на военную пресс-службу.

В сообщении говорится, что прозвучавшие вечером сирены были сигналом о том, что армия запустила в сторону Израиля две ракеты из сектора Газа.

Следует отметить, что незадолго до этого оповещения о потенциальном обстреле ракетами израильской территории прозвучали в кибуце Кисуфим на юге государства.