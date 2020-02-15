15.02.2020, 22:10
Израильские военные засекли выпущенные из сектора Газа ракеты
ИА «Ореанда-Новости». Военные в субботу, 15 февраля, засекли две ракеты, которые были запущены по Израилю с территории на берегу Средиземного моря. Об этом сообщает издание «РИА Новости» с ссылкой на военную пресс-службу.
В сообщении говорится, что прозвучавшие вечером сирены были сигналом о том, что армия запустила в сторону Израиля две ракеты из сектора Газа.
Следует отметить, что незадолго до этого оповещения о потенциальном обстреле ракетами израильской территории прозвучали в кибуце Кисуфим на юге государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии