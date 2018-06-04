ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На начало 4 июня гватемальский вулкан Фуэго унес жизни более 25 человек, в честь чего на Гватемале был объявлен траур. Эта информация стала доступна благодаря заявлению, сделанному в вечер воскресенья Давидом де Леоном, представителем государственного центра по предотвращению последствий в связи стихийных бедствий. До этого в средствах массовой информации фигурировала информация лишь о семи погибших.

По заключению властей Гватемалы, 653 человека были вынуждены переселиться в убежище в связи с нарастающей опасностью в местах их проживания. 378 из них были размещены властями страны в департаменте Эскуинтла, еще 275 поместили в Сакатепекесе. Какие-либо данные о пропавших без вести отсутствуют. Так же ничего неизвестно о каких-либо еще жертвах, однако эта ситуация вскоре может измениться.

Гватемала объявила чрезвычайный уровень угрозы, а в трех ее департаментах, таких как Чимальтенанго, Эскуинтле и Сакатепекесе, максимальный. На данный момент извержение повлияло на жизнь более 1 миллиона 700 тысяч человек. Напоминаем, что всего в латиноамериканском государстве проживает 14 миллионов 373 тысячи 472 человека. Это значит, что извержение вулкана повлияло на жизни более 11% населения государства.

В связи с ЧП и гибелью людей, власти страны объявили трехдневный траур на всей территории Республики. Как было сказано в специальном указе, это было сделано в связи с невосполнимой потерей. Сам документ был подписан лично главой государства Джиммом Моралесом.

Согласно данным, полученным благодаря работе сотрудников института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, рост выбросов пепла Фуэрго на данный момент составляет 10 метров над уровнем моря. Данное извержение является самым сильным за долгое время.

Вулкан Фуэрго по праву входит в список самых буйных вулканов на территории Гватемальской Республики. Параллельно он считается одним из самых активных в данном регионе в целом. Данная махина находится всего в паре десятков километров от столицы Республики, которая носит такое же название, как и сама страна.