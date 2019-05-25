ИА «Ореанда-Новости». Аэропорт Бали вернулся к обычному режиму работы после отмены некоторых рейсов в пятницу вечером после извержения вулкана Маунт Агунг, который выбросил пепел над югом индонезийского острова.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что извержение продолжалось около 5 минут, лава и раскалённые камни покрыли расстояние примерно в 3 километра от кратера.

В девяти близлежащих деревнях выпал густой пепел. Тем не менее, агентство заявило, что не это извержение не вызвало повышения уровня тревоги в состоянии вулкана, и его зона отчуждения осталась прежней: радиус 4 километра вокруг кратера. Эвакуация населения не потребовалась, заявил пресс-секретарь агентства Сутопо Пурво Нугрохо.

Представитель аэропорта Бали Арье Ахсануррохим сказал, что в пятницу вечером девять рейсов между Бали и Австралией были отменены. По его словам, сегодня состоятся шесть отложенных рейсов в Qantas и Virgin Australia.

Маунт Агунг снова стал активным в 2017 году после более чем полувекового сна после крупного извержения в 1963 году. Напомним, одно из самых сильных извержений последний раз фиксировалось в 2018 году. Тогда власти срочно эвакуировали несколько тысяч жителей близлежащих населённых пунктов. Десятки тысяч туристов оказались в ловушке, поскольку аэропорты временно прекратили работу.