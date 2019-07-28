ИА «Ореанда-Новости» Финляндию накрыла невиданная жара. Как передают СМИ, побит абсолютный температурный рекорд. Отметка на термометрах в Хельсинки поднялась до +31,8 градуса.





Специалисты утверждают, что лето 2019 года стало самым жарким в Финляндии за последние 175 лет.





В 1945 году столбик термометра поднимался до +31,6 градуса.





Однако на смену жаре уже спешит похолодание. Метеорологи сообщили, что в ближайшие дни атмосферный фронт сместится, и в Финляндии похолодает, пишут «РИА Новости».