Эксперты, проанализировав доход певца, пришли к выводу, что с 1996 года, когда вышел его первый альбом, состояние Jay Z перевалило за миллиард долларов.Самой крупной статьей доходов Jay Z является его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne - 310 миллионов долларов. Кроме того, артист получает ещё 220 миллионов долларов с инвестиций в различные компании, например, в Uber. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста D"Ussé, созданный совместно с компанией Bacardi.