26.03.2019, 18:23
Жена Ходорковского подала в суд на авторов пьесы, которые изобразили её проституткой
ИА «Ореанда-Новости». Супруга российского бизнесмена Михаила Ходорковского в США подала в суд на автора пьесы «Клептократия», который показал её «проституткой и убийцей», пишут РИА Новости.
Отмечается, что Инна Ходорковская подала в суд округа Колумбия. Она требует компенсация морального вреда в размере 75 тысяч долларов. Авторы пьесы, Кеннета Лина и Жаклин Гэй, ранее поставили её в одном из театров Вашингтона.
В пьесе говорится о жизни и уголовном преследовании Ходорковского. Отмечается, что авторы произведения негативно отзываются о российских властях, однако Ходорковская уверена, что они всё равно разделяют позицию Кремля.
Супруга российского бизнесмена в своём иске отмечает, что её изобразили проституткой, а её мужа – убийцей и взяточником. Ходорковская уверена, что это продолжение информационной кампании, которую поддерживает Москва.
Главное недовольство Ходорковской вызвала сцена с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. В пьесе супруги стоят рядом с Петуховым, чья кровь брызгает на них. Ходорковская подчёркивает, что ни она, ни её муж к этому убийству отношения не имеют и не обвинялись в нём.
Отмечается, что Инна Ходорковская подала в суд округа Колумбия. Она требует компенсация морального вреда в размере 75 тысяч долларов. Авторы пьесы, Кеннета Лина и Жаклин Гэй, ранее поставили её в одном из театров Вашингтона.
В пьесе говорится о жизни и уголовном преследовании Ходорковского. Отмечается, что авторы произведения негативно отзываются о российских властях, однако Ходорковская уверена, что они всё равно разделяют позицию Кремля.
Супруга российского бизнесмена в своём иске отмечает, что её изобразили проституткой, а её мужа – убийцей и взяточником. Ходорковская уверена, что это продолжение информационной кампании, которую поддерживает Москва.
Главное недовольство Ходорковской вызвала сцена с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. В пьесе супруги стоят рядом с Петуховым, чья кровь брызгает на них. Ходорковская подчёркивает, что ни она, ни её муж к этому убийству отношения не имеют и не обвинялись в нём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии