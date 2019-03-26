Отмечается, что Инна Ходорковская подала в суд округа Колумбия. Она требует компенсация морального вреда в размере 75 тысяч долларов. Авторы пьесы, Кеннета Лина и Жаклин Гэй, ранее поставили её в одном из театров Вашингтона.В пьесе говорится о жизни и уголовном преследовании Ходорковского. Отмечается, что авторы произведения негативно отзываются о российских властях, однако Ходорковская уверена, что они всё равно разделяют позицию Кремля.Супруга российского бизнесмена в своём иске отмечает, что её изобразили проституткой, а её мужа – убийцей и взяточником. Ходорковская уверена, что это продолжение информационной кампании, которую поддерживает Москва.Главное недовольство Ходорковской вызвала сцена с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. В пьесе супруги стоят рядом с Петуховым, чья кровь брызгает на них. Ходорковская подчёркивает, что ни она, ни её муж к этому убийству отношения не имеют и не обвинялись в нём.