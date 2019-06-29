ИА «Ореанда-Новости» Британский журнал The Sun сообщил, что жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай, шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны, взяв с собой 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов США).

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн скрылась вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Она попросила убежище в Германии и подала документы на расторжение брака.

По данным таблоида, инцидент привёл к обострению отношений между ОАЭ и ФРГ. Есть сведения, что премьер-министр ближневосточной страны потребовал от Берлина выдать его супругу и детей, но немецкие власти отказались.