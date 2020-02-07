07.02.2020, 09:59
Жертвами крушения самолёта на Аляске стали пять человек
ИА «Ореанда-Новости».У населённого пункта Бетел, расположенного в штате США Аляска, разбился небольшой самолёт. Местная полиция сообщает о гибели при крушении самолёта пяти человек.
Небольшое воздушной судно, принадлежащее местной компании Yute Air, направлялось из населённого пункта Бетел в город Кипнук. На борту самолёта находились пять человек.
Самолёт был найден в 13.30 по местному времени в нескольких милях к юго-западу от Тунтутулиак, сообщают в местной полиции. К месту происшествия был направлен вертолёт со спасателями. Прибывшие к месту крушения самолёта специалисты подтвердили гибель всех людей, находившихся на борту разбившегося воздушного судна.
Небольшое воздушной судно, принадлежащее местной компании Yute Air, направлялось из населённого пункта Бетел в город Кипнук. На борту самолёта находились пять человек.
Самолёт был найден в 13.30 по местному времени в нескольких милях к юго-западу от Тунтутулиак, сообщают в местной полиции. К месту происшествия был направлен вертолёт со спасателями. Прибывшие к месту крушения самолёта специалисты подтвердили гибель всех людей, находившихся на борту разбившегося воздушного судна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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