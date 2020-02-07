Небольшое воздушной судно, принадлежащее местной компании Yute Air, направлялось из населённого пункта Бетел в город Кипнук. На борту самолёта находились пять человек.К месту происшествия был направлен вертолёт со спасателями. Прибывшие к месту крушения самолёта специалисты подтвердили гибель всех людей, находившихся на борту разбившегося воздушного судна.