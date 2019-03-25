ИА «Ореанда-Новости» В Иране в городе Шираз в результате наводнения погибли 17 человек, 74 пострадали. в Об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее поступала информация об 11 погибших и 68 пострадавших.

Наводнение в Ширазе началось в результате проливных дождей, стихия обрушилась на город в воскресенье ночью. Как отмечается, на настоящий момент ситуацию взяли под контроль местные власти. По словам главы службы по кризисным ситуациям Исмаила Наджара, из-за проливных дождей затопленными оказались 25 провинций, разрушены дороги и здания.