ИА «Ореанда-Новости» В Иране в городе Шираз в результате наводнения погибли 17 человек,  74 пострадали.  в Об этом сообщает агентство  Tasnim.

Ранее поступала информация  об 11 погибших и 68 пострадавших.

Наводнение в Ширазе началось в результате проливных дождей, стихия обрушилась на город в воскресенье ночью. Как отмечается, на настоящий момент ситуацию взяли под контроль местные власти. По словам главы службы по кризисным ситуациям Исмаила Наджара, из-за проливных дождей затопленными оказались  25 провинций, разрушены дороги и здания. 