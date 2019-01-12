ИА "Ореанда-Новости". По сообщению французских изданий, при взрыве газа в центре Парижа погибли двое пожарных. Ещё одной жертвой инцидента стала девушка из Испании, которая скончалась от полученных травм в больнице, сообщили в испанском МИД.

В результате взрыва пострадали около пятидесяти человек. Десять из них сейчас пребывают, по оценкам врачей, в тяжёлом состоянии. Ещё 37 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Российское посольство во Франции в настоящее время уточняет, нет ли среди погибших и пострадавших граждан России. Пока на этот счёт информации не поступало.

Напомним, взрыв в здании пекарни на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль в девятом округе Парижа произошёл около девяти утра по местному времени. За ним последовал пожар, из соседних зданий вылетели стёкла.

По предварительной информации, взрыв случился из-за утечки газа. При этом журналисты подчёркивали, что инцидент не связан с акциями «жёлтых жилетов», которые были сегодня запланированы на парижских улицах.

Напомним, несколько дней назад во французской столице вновь начались акции протеста движения «Жёлтые жилеты». Движение сформировалось в ноябре 2018 года во Франции в знак протеста против роста налогов и цен на топливо. Впоследствии манифестанты обвинили власть в отсутствии весомых мер по борьбе с бедностью, неэффективном управление государством, после чего озвучили новые требования вплоть от отставки действующего правительства.

Как сообщалось ранее, другая страшная трагедия произошла в канун новогодних праздников в Магнитогорске Челябинской области. Взрыв в жилом прогремел 31 декабря 2018 года в 6:02 по местному времени. В результате взрыва частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. В результате обрушения погибли 39 человек.