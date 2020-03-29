ИА «Ореанда-Новости». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над миром. Жириновский обрушился с критикой в Telegram на главу Белоруссии из-за отсутствия ограничений на массовые мероприятия в стране.

Политик заявил, что Лукашенко «издевается над всей планетой».

Жириновский подчеркнул, что во многих странах ввели жёсткие ограничения на спортивные мероприятия, чемпионаты, однако в Белоруссии об этом пока не задумывается. Он обратил внимание, что в республике счёт заболевших пошёл на десятки.

Лидер ЛДПР обратился к Лукашенко, призвав его «уняться».