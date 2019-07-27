27.07.2019, 19:21
Житель Канады выиграл 45 млн долларов в лотерее
ИА «Ореанда-Новости». В Канаде местный житель сорвал джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 миллионов канадских долларов (около 45,5 миллионов долларов США).
О выигрыше сообщила компания, которая и проводила розыгрыш. Отмечается, что лотерейный билет продали в провинции Британская Колумбия.
По правилам лотереи, чтобы получить выигрыш, нужно предъявить организаторам билет, а имя победителя должно быть представлено публике.
О выигрыше сообщила компания, которая и проводила розыгрыш. Отмечается, что лотерейный билет продали в провинции Британская Колумбия.
По правилам лотереи, чтобы получить выигрыш, нужно предъявить организаторам билет, а имя победителя должно быть представлено публике.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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