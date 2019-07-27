О выигрыше сообщила компания, которая и проводила розыгрыш. Отмечается, что лотерейный билет продали в провинции Британская Колумбия.По правилам лотереи, чтобы получить выигрыш, нужно предъявить организаторам билет, а имя победителя должно быть представлено публике.