ИА «Ореанда-Новости». В Сербии мужчина из села, расположенного недалеко от города Кладово, обратился в местный орган полиции с просьбой защитить его. Со слов мужчины, его регулярно по ночам посещают вампиры, сообщили в полиции города Бор.

Мужчина преклонного возраста в своём заявлении в деталях и подробностях описал свою ситуацию: уже боле месяца к нему каждую ночь заявляются вампиры, но они не желают его крови, они приходят поговорить.

Со слов мужчины, вампиры проникают в дом с часа до двух часов ночи. Они разбрасывают еду со стола, разговаривают с ним, а после лежат с хозяином в кровати до утра. При этом мужчина уверен, что вампиры уже узнали, что он подал заявление правоохранителям, поэтому должны испугаться и перестать его беспокоить.

Отметим, что данный район традиционно в Сербии считается самым оккультным, там проживает народность «влахи», которая родственная румынам и разговаривает на языке, близком к румынскому. В Сербии даже существует понятие «влашская магия», которая свойственна местным магам и колдунам.

И не на такое жалуются...

Например, в октябре 2018 года жительница Красноярского края обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Она пожаловалась, что уже целый год её грабит призрак, которым, как выяснилось позже, оказался бывший муж. Мужчина сделал дубликат ключей от квартиры бывшей супруги и периодически заглядывал туда в её отсутствие. За год он успел присвоить около ста тысяч рублей.

А летом 2017 года в Краснодаре неизвестный мужчина уверял полицейских, что неопознанный летающий объект нарушил российское воздушное пространство. Мужчина твердил, что видел космический корабль, который приземлился в городе, из него вышли инопланетяне в скафандрах с неким оборудованием, похожим на рации. К месту приземления корабля отправили участкового, однако он ничего не нашёл и написал в рапорте, что в ходе отработки очевидцев и свидетелей приземления воздушных кораблей обнаружено не было.

Также летом 2017 года девушка позвонила в полицию Подмосковья и заявила. Что её преследует неизвестный мужчина с красными глазами, скорее всего вампир. Звонившая назвала свои данные, на розыгрыш это похоже не было, поэтому сотрудники решили проверить. Перепуганную девушку полицейские несколько дней провожали домой, однако ни следов, ни самого вампира они так и не заметили.