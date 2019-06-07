ИА «Ореанда-Новости» По улицам сербской столицы Белграда ходят стада диких кабанов, животные вынуждены были перебраться в густонаселённые районы из-за подъема уровня воды в Дунае.

Минсельхоз страны предупреждает жителей и гостей города о потенциальной опасности со стороны диких свиней. Местные жители публикуют в Сети видео, на которых кабаны и поросята пасутся на газонах, ходят по автомагистралям.

По сообщениям ведомства, кабаны, вынужденные покинуть привычные места обитания, заметно возбуждены. При этом многие самки находятся в ожидании потомства или же уже обзавелись поросятами, что увеличивает их агрессивность по отношению к людям.

В районах столицы Сербии дежурят сотрудники полиции и общества охотников, которые отлавливают кабанов и вывозят в специальные хозяйства.