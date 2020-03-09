Об этом рассказывает "Интерфакс".Протоиерей признался, что к нему ходит каяться россиянин, который не любит мигрантов. По словам протоиерея, он объясняет ему, что приезжих нужно любить, поскольку они являются будущем России. Он говорит, что мужчина может даже дожить до тех времён, когда те, кто приехал, будут уже нанимать россиян убирать снег и чистить листья.Протоиерей отметил, что при сегодняшних темпах снижения численности населения страны описываемое будущее вполне реально, и к этому необходимо привыкать. При этом он указал на то, что Европа к этому почти уже привыкла.