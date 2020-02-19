19.02.2020, 08:57
Жителей России уведомили о том, чем опасен недосып
ИА «Ореанда-Новости». Жителей России проинформировали о таких последствиях регулярного недосыпа, как проблемы с сердцем, диабет и ожирение. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik работающий в РАН Владимир Дорохов, сообщает Lenta.ru.
По словам эксперта, нужно лишь иногда сокращать длительность сна, чтобы заиметь больше времени для работы. Специалист заявил, что человеческий организм из-за регулярного недосыпа не успевает восстанавливаться, что может обернуться проблемами со здоровьем.
Учёный утверждает, что сон необходим для "ремонта" нашего организма. Заявлено, что, если ночью "не ремонтировать организм", то происходит накопление разных патологий.
По словам эксперта, нужно лишь иногда сокращать длительность сна, чтобы заиметь больше времени для работы. Специалист заявил, что человеческий организм из-за регулярного недосыпа не успевает восстанавливаться, что может обернуться проблемами со здоровьем.
Учёный утверждает, что сон необходим для "ремонта" нашего организма. Заявлено, что, если ночью "не ремонтировать организм", то происходит накопление разных патологий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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