.

Об этом рассказал в эфире радио Sputnik работающий в РАН Владимир Дорохов, сообщает Lenta.ru.По словам эксперта, нужно лишь иногда сокращать длительность сна, чтобы заиметь больше времени для работы. Специалист заявил, чтоУчёный утверждает, что сон необходим для "ремонта" нашего организма. Заявлено, что, если ночью "не ремонтировать организм", то происходит накопление разных патологий.