ИА «Ореанда-Новости». Появление двух светящихся объектов на небе над Канзас – Сити вызвали недоумение у сотрудников метеорологической станции. Они отметили, что не имеют догадок касательно происхождения летающих «точек».

Канзас-Сити расположен на западной части штата Миссури. На небе жителями были обнаружены два летающих белых шара. Согласно результатам опроса проведенного изданием Express, лидировала теория, что это «НЛО».

Местная метеорологическая станция выставила свой комментарий на странице в Твитер. Под записью собралось множество фотографий пользователей, которым удалось запечатлеть явление на мобильный телефон.

Но вскоре оказалось, что это два обычных воздушных шара.