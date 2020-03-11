11.03.2020, 10:09
Жители России спаслись от обрушения курса рубля приобретениями смартфонов
ИА «Ореанда-Новости». Обрушением курса отечественной валюты 9 марта был вызван взрывной рост реализации смартфонов и других устройств. Об этом заявлено в публикации издания "Коммерсантъ", которые ссылается на сведения от розничных сетей.
Таким образом, с помощью приобретения товаров, которые зависят от курса рубля, жители РФ спасли свои сбережения. До того момента, когда начнутся поставки новых гаджетов, приобрести устройства можно по старым ценам, после чего случится заметный рост.
В "Вымпелкоме" сообщили о росте спроса на iPhone на сорок девять процентов. На смартфоны от компании Samsung случился рост продаж на сорок пять процентов. В то же время в компании затруднились дать оценку влиянию изменения курса, поскольку увеличение продаж прослеживалось в праздничные дни, когда были скидки и акции.
Таким образом, с помощью приобретения товаров, которые зависят от курса рубля, жители РФ спасли свои сбережения. До того момента, когда начнутся поставки новых гаджетов, приобрести устройства можно по старым ценам, после чего случится заметный рост.
В "Вымпелкоме" сообщили о росте спроса на iPhone на сорок девять процентов. На смартфоны от компании Samsung случился рост продаж на сорок пять процентов. В то же время в компании затруднились дать оценку влиянию изменения курса, поскольку увеличение продаж прослеживалось в праздничные дни, когда были скидки и акции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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