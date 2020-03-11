Об этом заявлено в публикации издания "Коммерсантъ", которые ссылается на сведения от розничных сетей.Таким образом, с помощью приобретения товаров, которые зависят от курса рубля, жители РФ спасли свои сбережения.В "Вымпелкоме" сообщили о росте спроса на iPhone на сорок девять процентов. На смартфоны от компании Samsung случился рост продаж на сорок пять процентов. В то же время в компании затруднились дать оценку влиянию изменения курса, поскольку увеличение продаж прослеживалось в праздничные дни, когда были скидки и акции.