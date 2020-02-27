ИА «Ореанда-Новости». Более миллиона подписей собрали граждане Южной Кореи с требованием отставки президента Республики. Причиной недовольства людей стала неспособность лидера справиться с распространением коронавируса в стране.

На сегодняшний момент под официальным документом уже подписалось более миллиона человек, хотя ещё вчера их число составило пятьсот тысяч. Петиция опубликована на сайте администрации главы государства.

Авторы документа выступают с резкой критикой действий президента, как по принятию мер по недопущению попадания вируса в страну, так и по борьбе его распространением на территории государства, требуя отстранить его от дел.

По закону страны, если петиция набирает более двухсот тысяч подписей, то администрация обязана на неё отреагировать. Ответа стоит ждать не позднее 4-го марта.

Напомним, что число заболевших в Южной Корее достигло 1595 человек, 12 из них погибли.