Запрет был вынесен главой администрации Хубэя. Все местные жители должны оставаться дома.Если местного жителя задержат за рулём личного транспортного средства, то его могут лишить водительских прав.В провинции было назначено патрулирование машин правоохранительных органов и служб экстренной и медицинской помощи.



