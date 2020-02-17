17.02.2020, 10:37
Жителям Хубэя запретили выходить из своих домов
ИА «Ореанда-Новости». Жителям китайской провинции Хубэя запретили выходить из своих домов, сообщает местное издание South China Morning Post.
Запрет был вынесен главой администрации Хубэя. Все местные жители должны оставаться дома. Если кто-то будет замечен на улицах в провинции, то данные люди будут арестованы. Срок задержания нарушителей может продлиться до 10 суток. Кроме этого, на человека будет наложен штраф в размере 500 юаней или 5 тысяч рублей. Если местного жителя задержат за рулём личного транспортного средства, то его могут лишить водительских прав.
В провинции было назначено патрулирование машин правоохранительных органов и служб экстренной и медицинской помощи.
Запрет был вынесен главой администрации Хубэя. Все местные жители должны оставаться дома. Если кто-то будет замечен на улицах в провинции, то данные люди будут арестованы. Срок задержания нарушителей может продлиться до 10 суток. Кроме этого, на человека будет наложен штраф в размере 500 юаней или 5 тысяч рублей. Если местного жителя задержат за рулём личного транспортного средства, то его могут лишить водительских прав.
В провинции было назначено патрулирование машин правоохранительных органов и служб экстренной и медицинской помощи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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