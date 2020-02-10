Врач говорит, что информация о том, что алкоголь при простуде положительно влияет на организм, ложна. Специалист пояснил: у человека, употребляющего алкоголь во время простуды, может остановиться сердце. По той же причине, заявил эксперт, нельзя посещать баню тем, кто простужен.Накануне Роспотребнадзор распространил информацию о мерах профилактики вирусных респираторных инфекций. В ведомстве рекомендуют одевать медицинскую маску, и через три часа её менять на новую, проводить дезинфекцию рук и часто их мыть.