, рассказывает УНИАН.Государственный украинский деятель заявил, что,Он также сказал, что такой результат может появиться, если на Украине будет достаточно тест-систем. Министр также указал на то, что Киев будет предпринимать жёсткие шаги для того, чтобы не дать распространиться коронавирусу.