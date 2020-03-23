23.03.2020, 11:44
Жителям Украины дали обещание победить коронавирус к началу сезона посадки картошки
ИА «Ореанда-Новости». Илья Емец, работающий на Украине на должности министра здравоохранения страны, сказал, что руководство до майских праздников сумеет довести до конца дела, направленные на локализацию распространения коронавируса, рассказывает УНИАН.
Государственный украинский деятель заявил, что, в случае локализации инфекции, Украина будет в мае сажать картошку.
Он также сказал, что такой результат может появиться, если на Украине будет достаточно тест-систем. Министр также указал на то, что Киев будет предпринимать жёсткие шаги для того, чтобы не дать распространиться коронавирусу.
Государственный украинский деятель заявил, что, в случае локализации инфекции, Украина будет в мае сажать картошку.
Он также сказал, что такой результат может появиться, если на Украине будет достаточно тест-систем. Министр также указал на то, что Киев будет предпринимать жёсткие шаги для того, чтобы не дать распространиться коронавирусу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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