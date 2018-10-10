ИА «Ореанда-Новости». Власти Нью-Йорка одобрили законопроект по введению в документах третьего пола «Х», который не является ни мужским, ни женским.

Мэр города Нью-Йорка сообщил 9 октября в своём Twitter-канале, что он подписал законопроект, вводящий в свидетельства о рождении возможность вписать третий пол. Он будет отмечаться буквой «Х». Согласно новому закону, все местные жители, которые не чувствуют себя ни мужчиной, ни женщиной, имеют законное право получить новое свидетельство о рождении с третьим полом.

«Новый законопроект даст шанс всем жителям Нью-Йорка, в том числе трансгендерным и небинарным жителям, получить свидетельство о рождении, более точно отражающее их идентичность», — написал мэр города Де Блазио в Twitter.

Мэр поддержал трансгендеров Нью-Йорка словами: «Ты будешь собой. Живи своей правдой. И знай, что Нью-Йорк всегда тебя поддержит».

При этом стоит отметить, что этот «Х» пол отображает гендерную идентичность, которую нельзя выразить ни как женской, ни как мужской. Выбрать при рождении третий пол нельзя.

Это не первый штат в США, где ввели «Х» пол. Нью-Йорк пятый по счёту. Ранее на такой шаг пошла Калифорния, штаты Орегон, Вашингтон и Нью-Джерси.

Активисты считают строгое разделение населения на женщин и мужчин актом дискриминации, они настаивают на упрощение процедуры по смене документов.

Например, в 2014 году в штате Нью-Йорк трансгендерам дали возможность менять пол в свидетельствах о рождении, но власти страны потребовали подтверждение от врача о смене пола. Теперь же выбрать третий пол можно на основании личного письменного заявления, подтверждений от специалиста не требуется. Это изменилось после того, как в сентябре этого года суд в Денвере постановил, что Госдеп не может отказать интерсексуалу в предоставлении гендер-нейтрального паспорта.

Что касается межгосударственных отношений, в частности вопроса о непризнании третьего пола в другой стране, он остаётся открытым. Так как судебных практик такой направленности ещё не было.

В августе 2018 года «Х» пол ввели в Германии, до этого Австрия разрешила указывать третий пол в паспортах.