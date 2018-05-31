ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Служба безопасности Украины заранее прознала, что на российского журналиста поступил заказ на убийство, поэтому Аркадия Бабченко спрятали, а его смерть инсценировали, чтобы задержать преступников.

Полиция Украины и ранее (до «воскрешения») заявляла, что основная версия, которую они рассматривают – убийство связано с деятельностью российских спецслужб. Сейчас известно, что операция прошла успешно, а Бабченко заказал украинец, но он был завербован Россией.

30 мая на брифинге СБУ глава ведомства признался, что скорбеть вместе с семьей погибшего не будет, так как он на самом деле жив. В этот момент журналист вышел в зал под всеобщий «Ах!»

Что известно об инсценировке и заказчике?

О смерти Аркадия было заявлено 29 мая вечером. В службе безопасности сообщили, что погиб журналист, его застрелили в подъезде. Стреляли три раза в спину. Жена ничего не знала, увидела его в крови, вызвала скорую, ей позже сказали о смерти мужа, что он не доехал до врачей.

Журналисту пришлось публично извиняться перед ней, что заставил через всё это пройти.

В Екатеринбурге люди устроили акцию памяти в честь журналиста, несли цветы к его фотографии. А потом оказалось, что всех «надули». Люди не знали, что делать. Акция поминовения закончилась совместным просмотром новостей, оказалось, их герой жив и здоров.

Киллера задержали, видео захвата опубликовала спецслужба – там его заламывают прямо на улице. За заказ ему предложили сумму в 30 тысяч долларов. Половину он уже получил авансом. Он будет свидетелем. Известно, что этот человек раньше участвовал в боевых действиях на Донбассе. Основной преступник по делу – заказчик. Его тоже задержали.

Как выяснилось, операцию спецслужба готовила около двух месяцев, сам Бабченко узнал о своей роли в ней только месяц назад.

Эта история вызвала много критики среди людей на Украине и в России.

В России критики сказали, что прослеживалась пропаганда в этой истории с самого начала, а теперь очевидно – все действия свелись к тому, чтобы опорочить лицо России.