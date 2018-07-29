ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аргентинский парикмахер Габриэль Эредиа стал лучшим в своей профессии в стране.

Эредиа с рождения был без рук, однако это не помешало ему стать высококлассным профессионалом в парикмахерском искусстве. Причём решил он стать парикмахером в 14 лет — по примеру собственной матери.

Конечно, учиться делать стрижки ему было сложнее, чем остальным, однако у него были друзья, которые согласились стать "полигоном" для освоения профессии.



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Особенности Эредиа в итоге не стали помехой — он сумел освоить парикмахерские инструменты и научился делать модные прически, что и помогло ему стать лучшим в Аргентине. Сам он отмечает, что стрижка для него — это хобби и страсть.

"Я благодарен судьбе за то, что родился таким. Благодаря этому я никогда не устанавливал пределы для себя", — признаётся парикмахер.

Габриэль делает модельные мужские стрижки и выбривает креативные узоры. На запись к парикмахеру выстраиваются очереди.

Ранее сообщалось, что барберы Петербурга бесплатно постригли бездомных, которые пришли к «Ночлежке», чтобы поучаствовать в акции.

Парикмахеры работали с 11 до 18 часов. Как отметили в «Ночлежке», все клиенты-бездомные остались довольны своим новым обликом.

«Быть чистым и опрятным хочет любой человек. И бездомные люди очень этого хотят. Увы, возможностей для этого у них очень мало. Но сегодня двор "Ночлежки" превратился в настоящий барбершоп. Знаете, это очень трогает – то, как серьёзно всё сегодня было. То, как команда барберов относится к своей работе и к нашим подопечным, с каким вниманием и уважением ребята прислушиваются к желаниям людей», – говорится в сообщении.



В уличной парикмахерской услугами барберов воспользовались 82 человека.

