ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Чечни на своей странице «Вконтакте» и Telegram с помощью четверостишия ответил на авторский трек Семёна Слепакова, который предложил Кадырову стать тренером сборной по футболу в России. Ответ Рамзана Кадырова оказался юмористическим. Он даже предложил Слепакову встретиться и написать новую песню, где его команда не проиграет.

В его ответе есть слова, что песня ему понравилась и он даже искренне с его выдумки посмеялся. Но он считает, что его слово твёрже не сыра, как сказал автор песни, а твёрже камня. Он заметил, что у них в Чечне всё в порядке с чувством юмора. Он остался при мнении, что юмор вовсе не зависит от места проживания. При этом и у Слепакова всё с юмором отлично, он ведь с Кавказа.

Кадыров отметил, что ему обидно, потому что его предполагаемая команда проиграла. Такой исход, по мнению главы Чечни, «не порядок». Он предложил Семёну приехать к нему в Грозный, чтобы они вместе написали новую песню. Он также сказал, что всем футболистам нужно отдать должное, так как они продолжают тренировать волю к победе в тот момент, как мы тренируем юмор. При этом Рамзан Кадыров пожелал удачи ребятам-футболистам из сборной России.

Далее следовало несколько четверостиший, похожих по подаче с песней Семёна Слепакова. Они идут в качестве ответа на песню.

Напомним, в своей песне Слепаков подмечает, что Кадыров был бы тренером «твёрдым, как пармезан». Он обязательно бы поставил нашим футболистам задачу попасть в финал. Но сборная всё же проигрывает «Эмиратам», тогда Рамзан Кадыров бросает её тренировать.

До этого «низкопробным юмором» песню назвал глава Министерства по национальной политике, связям и информации в Чечне. По мнению Джамбулата Умарова, песня Слепакова смешна только ему самому и тем, кто находился в тот момент вокруг него. А на самом деле эстетам и любителям музыки заострять там внимание не на чем, также там нет ничего смешного.

По его мнению, перед началом Чемпионата мира по футболу Семёну Слепакову не стоило бы издеваться над сборной. При этом он отметил, что автору стоило бы извиниться перед Рамзаном Кадыровым, который обладает здоровым чувством юмора.



