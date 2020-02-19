ИА «Ореанда-Новости» . Руководство Канады запустило процесс депортации гитлеровского карателя Гельмута Оберлендера в Россию. Оберлендер, как подозревает российская сторона, был причастен к убийству подопечных Ейского детдома в 1942 году.

Возможная виновность этого человека установлена после изучения архивов Краснодарского края, оставленных здесь Зондеркомандой СС-10 «а». Данная нацистская группировка оккупировала Кубань до 1943 года. После освобождения этого региона советскими солдатами в районе Широчанского хутора были найдены тела двухсот убитых детей.

В 2019 году власти Канады лишили Гельмута Оберлендера гражданства на основании того, что он скрыл правду о своём прошлом. В юности он работал переводчиком вышеназванной Зондеркоманды. По окончанию войны Гельмут Оберлендер смог уйти от судебных процессов и последующего наказания.