Канада осудила строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив, говорится на сайте МИД страны.

«Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации», - подчеркнула глава ведомства Христя Фриланд.

Она уверена, что мост способствует «упрочению незаконного владения Россией полуостровом и насильственному отторжению его от остальной Украины».

Днем ранее недовольство открытием моста высказали в Лондоне и США. Здесь также усмотрели в это нарушение суверенитета Украины. В госдепе также посчитали, что новый объект наносит удар по экономике Украины. «Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом», - заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

На Украине ранее заявили о намерении обратиться иском в международные инстанции, чтобы взыскать компенсацию за понесенные убытки. Впрочем, некоторые политики в Киеве надеются со временем получить мост в собственность Украины. «То, что русские построили Керченский мост, - это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране», - заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Он провел аналогию с Эльзасом и Лотарингией. «В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас и Лотарингию. Они много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой войны им пришлось вернуть Эльзас и Лотарингию, и все, что построили немцы, осталось французам. Здесь будет то же самое», - констатировал Геращенко.

Крымский мост открыли для движения автомобилей 16 мая. Мост стал самым длинным в Европе.