ИА «Ореанда-Новости». Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого до недавнего времени считали одним из претендентов на должность американского посла в России,. Об этом 21 августа сообщает агенство Reuters. По словам дипломата,. Помимо этого,

7 августа августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла Джона Хантсмана, в тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост он покинет 3 октября.

В этот же день Wall Street Journal сообщила, что спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Российский сенатор Алексей Пушков посчитал уход Хантсмана с поста вполне логичным, поскольку Вашингтон «довел отношения с РФ до ручки», и отметил, что дипломат в настоящее время ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами. 6 августа об отставке посла сообщила газета The Salt Lake Tribune. В материале было сказано, что прошение об отставке Хантсман направил президенту США Дональду Трампу. Позже этот факт подтвердило и само американское посольство.

3 августа телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла США в Москве, потому что Джон Хантсман якобы собирается оставить пост до конца 2019 года.

За свою карьеру Хантсман успел поработать послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), послом в Китае (2009–2011 годы). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме.