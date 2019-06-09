ИА «Ореанда-Новости» . Ещё три претендента на пост британского премьера признались, что в прошлом употребляли наркотики. Об этом в воскресенье, 9 июня, пишет газета The Sun.

Члены консервативной партии, участвующие в гонке за пост главы кабмина, Мэтт Хэнкок, Андреа Лидсом и Доминик Рааб последовали примеру однопартийца Майкла Гоува, который накануне заявил, что 20 лет назад принимал запрещенные вещества «на нескольких социальных мероприятиях», но глубоко об этом сожалеет. Таблоид Daily Mail со ссылкой на анонимный источник сообщил, что речь идёт о кокаине.

Эти признания, подчеркивает издание, означают, что семь из 11 кандидатов в премьер-министры употребляли наркотические средства.

Так, бывший глава британского МИД Борис Джонсон, которого оценивают как наиболее вероятного преемника Терезы Мэй, ещё в 2007 году рассказал в интервью журналу GQ, что ему как-то раз дали кокаин, но он «вычихнул» его, поэтому наркотик не попал ему в нос. Политик добавил, что пробовал марихуану в студенческие годы в Оксфорде.

Теперь, когда премьерская гонка в самом разгаре, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сознался, что, будучи студентом, пробовал каннабис «несколько раз», хотя с тех пор к нему ни разу не прикасался. Бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом рассказала изданию The Independent, что «курила травку в университете», но больше никогда этого не делала.

«Я пробовал каннабис в университете — не часто, потому что я занимался спортом», — сказал министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб. По его словам, это было очень давно, а тяжёлых наркотических средств он никогда не принимал.

Как отмечает газета, министр международного развития Рори Стюарт, куривший опиум на свадьбе в Иране 15 лет тому назад, назвал это «очень глупой ошибкой», добавив, что не почувствовал никакого эффекта.

Министр иностранных дел Джереми Хант говорил, что пил популярный индийский напиток на основе йогурта — ласси — с марихуаной во время путешествия по Индии.

7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла с поста председателя правящей Консервативной партии, хотя она продолжит исполнять свои обязанности, в том числе в качестве премьер-министра, до тех пор, пока не выберут её преемника.

Британские парламентарии трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.