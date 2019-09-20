20.09.2019, 11:42
Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером в мире
ИА «Ореанда-Новости» Рэпер из Америки, Канье Уэст всегда считался одним из самых богатых исполнителей, но теперь он смог возглавить своих коллег по цеху.
Но дело тут не в ремесле американского исполнителя, Уэст смог заработать состояние благодаря спортивной обуви от Adidas, так как они выпустили совместную коллекцию под названием Yeezy.
Всего за год рэпер смог заработать 150 миллионов долларов, это невероятные показатели.
На второй строчке оказался рэпер Jay-z, за аналогичный период он заработал 81 миллион долларов. Третье место досталось Канадскому рэперу Дрейку, он закрыл тройку лидеров с суммой в 75 миллионов долларов.
Но дело тут не в ремесле американского исполнителя, Уэст смог заработать состояние благодаря спортивной обуви от Adidas, так как они выпустили совместную коллекцию под названием Yeezy.
Всего за год рэпер смог заработать 150 миллионов долларов, это невероятные показатели.
На второй строчке оказался рэпер Jay-z, за аналогичный период он заработал 81 миллион долларов. Третье место досталось Канадскому рэперу Дрейку, он закрыл тройку лидеров с суммой в 75 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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