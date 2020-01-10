ИА «Ореанда-Новости». Канцлер Австрии Себастьян Курц пожаловался на непредсказуемую политику США.

Австрийский Канцлер Себастьян Курц выступил перед Национальным советом Австрии. Во время своей речи Курц упомянул США и отметил непредсказуемую политику этого государства.

По словам канцлера Австрии, Штаты по-прежнему занимают лидирующие позиции в экономической и военной сфере, как и в мировом сообществе в целом. Однако для Евросоюза американцы становятся всё более непредсказуемыми партнёрами.

Курц также упомянул Китай и Россию. Российская сторона, по его мнению, вновь находится в стадии напряжённости с другими странами. Китай же действительно прогрессирует во многих сферах. При этом у него абсолютно иная основа ценностей и понимание государственности.