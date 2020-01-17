Помимо него таких высоких показателей смогли достичь лишь три компании из США: Amazon, Apple и Microsoft.По завершению торгов в четверг стоимость акций холдинга достигла 1451,7 доллара. Она выросла на 0,87 процента. Таким образом, 1 триллион долларов составила капитализация данного холдинга.Также произошло подорожание и других больших компаний. К настоящему времени, 1,2 триллиона долларов составляет капитализация компании Microsoft, 1,4 триллиона - компании Apple.