17.01.2020, 09:41
Капитализация холдинга, который владеет компанией Google, достигла триллиона долларов
ИА «Ореанда-Новости». Капитализация холдинга Alphabet из США, который является владельцем компании Google, смогла достичь отметки в 1 триллион долларов.
Помимо него таких высоких показателей смогли достичь лишь три компании из США: Amazon, Apple и Microsoft.
По завершению торгов в четверг стоимость акций холдинга достигла 1451,7 доллара. Она выросла на 0,87 процента. Таким образом, 1 триллион долларов составила капитализация данного холдинга.
Также произошло подорожание и других больших компаний. К настоящему времени, 1,2 триллиона долларов составляет капитализация компании Microsoft, 1,4 триллиона - компании Apple.
Помимо него таких высоких показателей смогли достичь лишь три компании из США: Amazon, Apple и Microsoft.
По завершению торгов в четверг стоимость акций холдинга достигла 1451,7 доллара. Она выросла на 0,87 процента. Таким образом, 1 триллион долларов составила капитализация данного холдинга.
Также произошло подорожание и других больших компаний. К настоящему времени, 1,2 триллиона долларов составляет капитализация компании Microsoft, 1,4 триллиона - компании Apple.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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