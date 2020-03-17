ИА «Ореанда-Новости». Карантин в Италии привёл к сокращению выбросов парниковых газов. Об этом сообщила пресс-служба Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Специалисты проанализировали данные, собранные при помощи службы мониторинга атмосферы Copernicus, и пришли к выводам, что за последние 4-5 недель на севере Италии снизился уровень концентрации закиси азота. Выбросы сокращаются на 10% каждую неделю, уточняют специалисты.

Закись азота – третий по значимости парниковый газ. Он выделяется при производстве и применении минеральных удобрений.

Подобная тенденция также соблюдается в Милане, Турине и Бергамо. Также уровень концентрации частиц упал в Болонье и Венеции.