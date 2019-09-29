ИА «Ореанда-Новости» Эпатажная певица позировала для фотографов на фоне Эйфелевой башни. Самое интересное в этой истории то, что она была укутана с ног до головы в сине-зелёную ткань с цветочным принтом. Лицо также было закрыто либо платком, либо частью наряда.





После такого зрелища мнения фолловеров сразу же разделились. Кто-то одобрил, а кто-то очень сильно раскритиковал новый наряд. Тем не менее, большинство фанатов посчитали цветочный костюм очень эффектным и привлекающим внимание. Хотя дизайн всё равно оставляет желать лучшего.