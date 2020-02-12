12.02.2020, 10:51
Картина Дэвида Хокни на лондонском аукционе вновь стала самой дорогой
ИА «Ореанда-Новости». Топ-лотом торгов современным искусств Sotheby’s стала картина Дэвида Хокни "Всплеск", рассказали РИА Новости в аукционном доме.
Картину художника из Британии Дэвида Хокни, которая была создана в 1966 году, продали за 24,1 миллиона фунтов стерлинга. В 2006 году данная картина ушла с молотка за 2,9 миллиона.
Картина "Всплекс" является составляющей серии из трёх работ, который были написаны художником в конце 60-х годов. Помимо "Всплеска", эта серия состоит из картин "Большой всплеск" и "Маленький всплеск", которыми сейчас владеет лондонский музей Tate Modern.
Картину художника из Британии Дэвида Хокни, которая была создана в 1966 году, продали за 24,1 миллиона фунтов стерлинга. В 2006 году данная картина ушла с молотка за 2,9 миллиона.
Картина "Всплекс" является составляющей серии из трёх работ, который были написаны художником в конце 60-х годов. Помимо "Всплеска", эта серия состоит из картин "Большой всплеск" и "Маленький всплеск", которыми сейчас владеет лондонский музей Tate Modern.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии