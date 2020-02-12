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Картину художника из Британии Дэвида Хокни, которая была создана в 1966 году, продали за 24,1 миллиона фунтов стерлинга. В 2006 году данная картина ушла с молотка за 2,9 миллиона.Картина "Всплекс" является составляющей серии из трёх работ, который были написаны художником в конце 60-х годов. Помимо "Всплеска", эта серия состоит из картин "Большой всплеск" и "Маленький всплеск", которыми сейчас владеет лондонский музей Tate Modern.