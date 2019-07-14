ИА «Ореанда-Новости» Картину главного редактора «Страны.ua» Светланы Крюковой продали за 3500 долларов.

Картину выставили на аукцион 14 июля, а спустя семь часов у неё нашелся покупатель. За это время стоимость лота возросла в пять раз. Владельцем картины стал Павел Елизаров — владелец канала 3S.TV, по совместительству продюсер и бизнесмен.

По словам Светланы Крюковой аукцион был жарким. Перед самым финишем соперником Елизарова стал бизнесмен Сандлер.

Пользуясь случаем, художница обратилась к президенту Украины. Она порекомендовала главе государства жить «на полную», а именно: купаться, раздеваться, путешествовать, танцевать, хамить и прочие радости.