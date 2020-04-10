, рассказывает издание Wall Street Journal, которое ссылается на источники.Заявлено, чтоОднако ещё до того, как случился кризис в мировой экономике, компания выражала озабоченность в связи с ростом ориентировочной стоимости проекта. Сообщается, что бюджет на производство картины вырос до 200 миллионов долларов.В публикации заявлено, что руководство компании разрешило Скорсезе сделать предложение заняться производством своего проекта другим студиям.