10.04.2020, 13:51
Картину Скорсезе с Де Ниро и Ди Каприо могут показать в Сети
ИА «Ореанда-Новости». Представителями известного постановщика Мартина Скорсезе ведутся переговоры с компаниями Netflix и Apple о финансировании и показе нового кинематографического проекта, в котором сыграют главных героев Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, рассказывает издание Wall Street Journal, которое ссылается на источники.
Заявлено, что компания Paramount Pictures в 2019 году дала согласие на съёмки крупнобюджетной ленты "Убийцы цветочной луны", в которой снимутся Де Ниро и Ди Каприо.
Однако ещё до того, как случился кризис в мировой экономике, компания выражала озабоченность в связи с ростом ориентировочной стоимости проекта. Сообщается, что бюджет на производство картины вырос до 200 миллионов долларов.
В публикации заявлено, что руководство компании разрешило Скорсезе сделать предложение заняться производством своего проекта другим студиям.
Заявлено, что компания Paramount Pictures в 2019 году дала согласие на съёмки крупнобюджетной ленты "Убийцы цветочной луны", в которой снимутся Де Ниро и Ди Каприо.
Однако ещё до того, как случился кризис в мировой экономике, компания выражала озабоченность в связи с ростом ориентировочной стоимости проекта. Сообщается, что бюджет на производство картины вырос до 200 миллионов долларов.
В публикации заявлено, что руководство компании разрешило Скорсезе сделать предложение заняться производством своего проекта другим студиям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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