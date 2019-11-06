О диагнозе в сообщении не сказано. Утверждается, что состояние 76-летней знаменитости называют тяжёлым. Сейчас актриса проходит дополнительные обследования.Сейчас Денёв трудится над проектом "Из его жизни", который ставит режиссёр Бенуа Мажимель. Фильм должен выйти на большие экраны в 2020 году.Катрин Денёв сотрудничала с такими режиссёрами, как Ларс фон Триер, Луис Бюнюэль, Роман Полански. Прославилась, как актриса фильмов "Шербурские зонтики" ,"Новейший завет".