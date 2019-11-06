06.11.2019, 13:49
Катрин Денёв увезли в больницу
ИА «Ореанда-Новости»В столице Франции была экстренно госпитализирована Катрин Денёв. Об этом говорится в материале от 6 ноября издания Le Parisien.
О диагнозе в сообщении не сказано. Утверждается, что состояние 76-летней знаменитости называют тяжёлым. Сейчас актриса проходит дополнительные обследования.
Сейчас Денёв трудится над проектом "Из его жизни", который ставит режиссёр Бенуа Мажимель. Фильм должен выйти на большие экраны в 2020 году.
Катрин Денёв сотрудничала с такими режиссёрами, как Ларс фон Триер, Луис Бюнюэль, Роман Полански. Прославилась, как актриса фильмов "Шербурские зонтики" ,"Новейший завет".
О диагнозе в сообщении не сказано. Утверждается, что состояние 76-летней знаменитости называют тяжёлым. Сейчас актриса проходит дополнительные обследования.
Сейчас Денёв трудится над проектом "Из его жизни", который ставит режиссёр Бенуа Мажимель. Фильм должен выйти на большие экраны в 2020 году.
Катрин Денёв сотрудничала с такими режиссёрами, как Ларс фон Триер, Луис Бюнюэль, Роман Полански. Прославилась, как актриса фильмов "Шербурские зонтики" ,"Новейший завет".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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