ИА «Ореанда-Новости»В столице Франции была экстренно госпитализирована Катрин Денёв. Об этом говорится в материале от 6 ноября издания Le Parisien. 

О диагнозе в сообщении не сказано. Утверждается, что состояние 76-летней знаменитости называют тяжёлым. Сейчас актриса проходит дополнительные обследования. 

Сейчас Денёв трудится над проектом "Из его жизни", который ставит режиссёр Бенуа Мажимель. Фильм должен выйти на большие экраны в 2020 году. 

Катрин Денёв сотрудничала с такими режиссёрами, как Ларс фон Триер, Луис Бюнюэль, Роман Полански. Прославилась, как актриса фильмов "Шербурские зонтики" ,"Новейший завет".