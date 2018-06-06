ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство Финансов США призвало во вторник союзников Вашингтона, партнеров и частный сектор приложить больше усилий для того, чтобы Иран не использовал их для финансирования своей деятельности. Минфин заявил, что они должны пресекать усилия Ирана, направленные на то, чтобы использовать их финансы на поддержку терроризма и дестабилизирующих действий в регионе. Данный призыв последовал за решением президента США Дональда Трампа от 8 мая 2015 года отказаться от ядерной сделки с Ираном и вновь ввести санкции в отношении Тегерана.

«Вы должны укрепить свои финансовые сети, потребовать от своих компаний дополнительной должной осмотрительности, чтобы они не попали в обманчивую связь с Ираном, и прояснить очень значительные риски ведения бизнеса с их компаниями и лицами. Компании, ведущие бизнес в Иране, сталкиваются со значительными рисками, которые растут, поскольку мы вводим санкции, связанные с ядерной областью. Мы будем привлекать к ответственности тех, кто ведет запрещенный бизнес в Иране», - предупреждает заместитель министра финансов Сигал Манделкер.

Решение США выйти из пакта, в соответствии с которым Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций, вызвало неодобрение у других его сторон: Великобритании, Китая, Франции, Германии и России.

«Тех, кто находится в частном секторе, я также призываю предпринять дополнительные шаги, чтобы Иран и его доверенные лица не эксплуатировали ваши компании для поддержки своей гнусной деятельности. Иранский режим будет обманывать ваши компании, подрывать целостность ваших финансовых систем – все для финансирования терроризма, нарушений прав человека и террористических групп», - добавила Манделкер.

Данный призыв последовал за решением президента США Дональда Трампа от 8 мая 2015 года отказаться от ядерной сделки с Ираном и вновь ввести санкции в отношении Тегерана.