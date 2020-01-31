31.01.2020, 13:35
Киев ждёт, что Вашингтон отменит пошлины на импорт украинской стали
ИА «Ореанда-Новости». Украинские власти рассчитывают, что Соединенными Штатами Америки будут сняты пошлины на импорт стали из Украины. Сейчас эти пошлины составляют двадцать пять процентов. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский после разговора с госсекретарём США Майком Помпео.
Американский госсекретарь с официальным визитом приехал в столицу Украины в четверг.
Президент Украины сказал после беседы с Помпео, что пошлины США являются чувствительным вопросом для украинского металлургического экспорта. Также Зеленский выразил надежду, что в Вашингтоне примут решение отменить для Украины эти пошлины.
Американский госсекретарь с официальным визитом приехал в столицу Украины в четверг.
Президент Украины сказал после беседы с Помпео, что пошлины США являются чувствительным вопросом для украинского металлургического экспорта. Также Зеленский выразил надежду, что в Вашингтоне примут решение отменить для Украины эти пошлины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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