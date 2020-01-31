. Сейчас эти пошлины составляют двадцать пять процентов. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский после разговора с госсекретарём США Майком Помпео.Американский госсекретарь с официальным визитом приехал в столицу Украины в четверг.Президент Украины сказал после беседы с Помпео, что пошлины США являются чувствительным вопросом для украинского металлургического экспорта. Также Зеленский выразил надежду, что в Вашингтоне примут решение отменить для Украины эти пошлины.