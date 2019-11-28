ИА «Ореанда-Новости». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, какие вопросы он хотел бы поднять на встрече в «нормандском формате» в Париже, пишет «МК».



Данилов отметил, что первый вопрос – это возвращение пленных. Он добавил, что речь идёт о сотнях людей, которые сейчас находятся в плену.



Ещё один вопрос - прекращение огня по всей линии фронта. Данилов также отметил, что нужно начать обсуждение возвращения Украине контроля над участком украинско-российской границы, который сейчас Киевом не контролируется. Он подчеркнул, что пока это не будет сделано, ряд процессов окажутся невозможными для реализации.