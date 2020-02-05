ИА «Ореанда-Новости». По сообщению «Интерфакс», представитель президента Антон Кориневич сделал заявление об отказе Украины восстанавливать водоснабжение в Крыму. Политик указал на необходимость возвращения полуострова под контроль Киева, а также призвал прекратить спекуляции со стороны журналистов.

В своём заявлении Кориневич призвал представителей средств массовой информации перестать спекулировать и искать измену в каждом действии правительства страны.

Напомним, что осенью прошлого года руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что поставки воды в Крым из Украины являются необоснованными, поскольку полуостров сам может обеспечить себя необходимыми ресурсами из местных источников.

Проблемы с водоснабжение в Крыму начались после возвращения в Россию и прекращения поставок ресурса по Северо-Крымскому каналу со стороны Украины. Осенью 2018 года недостаток воды явился причиной выброса химических отходов в водохранилища, поскольку на одном из Крымских заводов обмелел кислотный накопитель.