18.12.2019, 13:14
Киевом были ужесточены правила пересечения границы с РФ
ИА «Ореанда-Новости» Только по загранпаспортам на территорию РФ смогут въехать с 1 марта 2020 года граждане Украины. Об этом заявил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Алексей Гончарук в рамках этой темы сделал уточнение о том, что граждан Украины, которые будут въезжать в страну с российской территории, обязаны беспрепятственно пропускать при наличии свидетельства о рождении и внутреннего паспорта.
Теперь, во время проверки данных информацию с заграничных паспортов будут считывать с применением специальных приборов. Благодаря этому, время прохождения пограничного контроля должно сократиться.
Алексей Гончарук в рамках этой темы сделал уточнение о том, что граждан Украины, которые будут въезжать в страну с российской территории, обязаны беспрепятственно пропускать при наличии свидетельства о рождении и внутреннего паспорта.
Теперь, во время проверки данных информацию с заграничных паспортов будут считывать с применением специальных приборов. Благодаря этому, время прохождения пограничного контроля должно сократиться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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