ИА «Ореанда-Новости» Только по загранпаспортам на территорию РФ смогут въехать с 1 марта 2020 года граждане Украины. Об этом заявил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук. 

Алексей Гончарук в рамках этой темы сделал уточнение о том, что граждан Украины, которые будут въезжать в страну с российской территории, обязаны беспрепятственно пропускать при наличии свидетельства о рождении и внутреннего паспорта. 

Теперь, во время проверки данных информацию с заграничных паспортов будут считывать с применением специальных приборов. Благодаря этому, время прохождения пограничного контроля должно сократиться.