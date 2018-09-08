08.09.2018, 16:33
Ким Чен Ын настроен на объединение КНДР и Южной Кореи
ИА «Ореанда-Новости». 8 сентября в Пхеньяне состоялась встреча лидера Корейской Народно-демократической Республики Ким Чен Ына и спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
Стороны обсудили дипломатические отношения России и КНДР, вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова и тройственные проекты Северной, Южной Кореи и России в сфере железнодорожного сообщения, энергетического комплекса и строительства газопровода.
Сообщается, что в рамках встречи Валентина Матвиенко передала северокорейскому лидеру послание президента России Владимира Путина.
Стороны обсудили дипломатические отношения России и КНДР, вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова и тройственные проекты Северной, Южной Кореи и России в сфере железнодорожного сообщения, энергетического комплекса и строительства газопровода.
Сообщается, что в рамках встречи Валентина Матвиенко передала северокорейскому лидеру послание президента России Владимира Путина.
Говоря об итогах встречи, спикер Совета Федерации подчеркнула, что Ким Чен Ын настроен на мирное урегулирование острых политических вопросов между Северной и Южной Кореей.
Лидер Северной Кореи движется по пути объединения Корейского полуострова.
Также Ким Чен Ын в очередной раз выразил готовность прибыть в Россию с официальным визитом. Сейчас встреча лидеров России и КНДР готовится по дипломатическим каналам. Принять участие в нынешнем Восточном экономическом форуме в России лидер страны не сможет, но Владивосток обязательно посетит делегация КНДР.
Лидер Северной Кореи движется по пути объединения Корейского полуострова.
Также Ким Чен Ын в очередной раз выразил готовность прибыть в Россию с официальным визитом. Сейчас встреча лидеров России и КНДР готовится по дипломатическим каналам. Принять участие в нынешнем Восточном экономическом форуме в России лидер страны не сможет, но Владивосток обязательно посетит делегация КНДР.
Спикер рассказала, что объединению двух Корей будет способствовать не только программа денуклеаризации, но и совместная работа стран в экономическом и гуманитарном направлениях.
Также Валентина Матвиенко отметила, что осуждает политику санкций в отношении Северной Кореи. По мнению спикера, вопросы необходимо решать политико-дипломатическим путём, а не с помощью ограничительных мер. Спикер подчеркнула, что жёсткая политика санкций ранее не использовалась в мировой практике, но несмотря на её осуществление, в жизни граждан Северной Кореи происходят позитивные изменения, а санкции не способны решить существующие проблемы.
Спикер заявила, что Северная Корея делает шаги на пути денуклеаризации страны – лидер государства высказал чёткое намерение ликвидировать ядерное оружие и прекратить разработку ядерных программ.
Члены Совета Федерации также встретились с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Боком и председателем президиума собрания Ким Ён Намом.
Российская делегация посетила Северную Корею, чтобы участвовать в мероприятиях в честь 70-летней годовщины со дня основания республики. Пока спикер Совета Федерации находилась на встрече с главой северокорейского государства, члены российской делегации посетили дошкольное образовательное учреждение для одаренных детей в Пхеньяне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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