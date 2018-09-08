ИА «Ореанда-Новости». 8 сентября в Пхеньяне состоялась встреча лидера Корейской Народно-демократической Республики Ким Чен Ына и спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.



Стороны обсудили дипломатические отношения России и КНДР, вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова и тройственные проекты Северной, Южной Кореи и России в сфере железнодорожного сообщения, энергетического комплекса и строительства газопровода.



Сообщается, что в рамках встречи Валентина Матвиенко передала северокорейскому лидеру послание президента России Владимира Путина.



Стороны обсудили дипломатические отношения России и КНДР, вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова и тройственные проекты Северной, Южной Кореи и России в сфере железнодорожного сообщения, энергетического комплекса и строительства газопровода.

Говоря об итогах встречи, спикер Совета Федерации подчеркнула, что Ким Чен Ын настроен на мирное урегулирование острых политических вопросов между Северной и Южной Кореей.



Лидер Северной Кореи движется по пути объединения Корейского полуострова.



Также Ким Чен Ын в очередной раз выразил готовность прибыть в Россию с официальным визитом. Сейчас встреча лидеров России и КНДР готовится по дипломатическим каналам. Принять участие в нынешнем Восточном экономическом форуме в России лидер страны не сможет, но Владивосток обязательно посетит делегация КНДР.





Спикер рассказала, что объединению двух Корей будет способствовать не только программа денуклеаризации, но и совместная работа стран в экономическом и гуманитарном направлениях.





Также Валентина Матвиенко отметила, что осуждает политику санкций в отношении Северной Кореи. По мнению спикера, вопросы необходимо решать политико-дипломатическим путём, а не с помощью ограничительных мер. Спикер подчеркнула, что жёсткая политика санкций ранее не использовалась в мировой практике, но несмотря на её осуществление, в жизни граждан Северной Кореи происходят позитивные изменения, а санкции не способны решить существующие проблемы.





Спикер заявила, что Северная Корея делает шаги на пути денуклеаризации страны – лидер государства высказал чёткое намерение ликвидировать ядерное оружие и прекратить разработку ядерных программ.





Члены Совета Федерации также встретились с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Боком и председателем президиума собрания Ким Ён Намом.





Российская делегация посетила Северную Корею, чтобы участвовать в мероприятиях в честь 70-летней годовщины со дня основания республики. Пока спикер Совета Федерации находилась на встрече с главой северокорейского государства, члены российской делегации посетили дошкольное образовательное учреждение для одаренных детей в Пхеньяне.